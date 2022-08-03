Ходячие мертвецы. Сезон 2
Ходячие мертвецы
2-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

9.52011, The Walking Dead 13 серий
Ужасы, Фантастика18+
Соскучились по культовому телевизионному хиту про зомби? Окунитесь с головой в суровый мир постапокалипсиса и смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!

Во втором сезоне группа во главе с Риком Граймсом покинет уничтоженный научный центр, выяснив, что лекарство от вируса нет и не будет — умирая, люди будут превращаться в ходячих мертвецов, даже если их до этого не кусали. Выжившим предстоит отправиться в поход и встретить еще больше преград, например, найти подходящее шоссе, по которому невозможно проехать из-за скопления автомобилей. Очередная встреча с мертвецами вынуждает героев спрятаться, но вскоре они натыкаются на ферму, где живет Хершель Грин со своей семьей.

Смотрите все серии 2 сезона сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

США
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

