Ходячие мертвецы (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Соскучились по культовому телевизионному хиту про зомби? Окунитесь с головой в суровый мир постапокалипсиса и смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!
Во втором сезоне группа во главе с Риком Граймсом покинет уничтоженный научный центр, выяснив, что лекарство от вируса нет и не будет — умирая, люди будут превращаться в ходячих мертвецов, даже если их до этого не кусали. Выжившим предстоит отправиться в поход и встретить еще больше преград, например, найти подходящее шоссе, по которому невозможно проехать из-за скопления автомобилей. Очередная встреча с мертвецами вынуждает героев спрятаться, но вскоре они натыкаются на ферму, где живет Хершель Грин со своей семьей.
Смотрите все серии 2 сезона сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.
