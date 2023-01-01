Гейл Энн Хёрд

Биография

Гейл Энн Херд – продюсер, сценарист. Отмечена призами, премиями, звездой на аллее славы. Родилась в 1955 году. Экономику и торговлю изучала в Стэнфордском университете. Окончила курс в 1977-м. Работала ассистентом режиссера. В 1982-м основала продюсерскую компанию. Первый фильм Херд – фантастический боевик 1984 года «Терминатор». Лента становится культовой сразу после выхода на экраны! На радостях продюсер и режиссер картины вступают в брак. Фильмы, снятые Кэмероном во время узаконенного романа с Гейл, по сей день лидируют в зрительских рейтингах... Творческая биография продюсера складывается наилучшим образом. Ни один из ее фильмов не проходит незамеченным. «Чужие» 1986 года входят в сотню лучших картин мира. «Нация пришельцев» поднимает актуальные проблемы современности и получает приз как лучший научно-фантастический фильм. «Бездна» заслуживает «Оскар». Комедийный боевик «Трущобы» менее удачен, но и за него стыдиться не приходится. Хитом становится «Дрожь земли». В последнее десятилетие продюсер выпускает сериалы, лучший из которых – «Ходячие мертвецы» – идет начиная с 2010-го, а его приквел – «Бойтесь ходячих мертвецов» - с 2015 года.