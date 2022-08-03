Накануне Хэллоуина Натали мирится со своими старыми подругами Брук и Тейлор. Девушки решают отметить это событие, отправившись вместе с парнями на тематический хэллоуинский фестиваль. В разгар веселого маскарада друзья понимают, что один из ряженых – безумный кровожадный маньяк.

