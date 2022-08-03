Хэллфест (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.92018, Hell Fest
Ужасы, Триллер85 мин18+
О фильме
Накануне Хэллоуина Натали мирится со своими старыми подругами Брук и Тейлор. Девушки решают отметить это событие, отправившись вместе с парнями на тематический хэллоуинский фестиваль. В разгар веселого маскарада друзья понимают, что один из ряженых – безумный кровожадный маньяк.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ГПРежиссёр
Грегори
Плоткин
- ЭФАктриса
Эми
Форсайт
- РЭАктриса
Рейн
Эдвардс
- БТАктриса
Бекс
Тейлор-Клаус
- КДАктёр
Кристиан
Джеймс
- ММАктёр
Мэтт
Меркьюрио
- СМАктриса
Синтия
Меркадо
- СКАктёр
Стивен
Конрой
- РААктёр
Роби
Аттал
- ДХАктёр
Джордж
Ховард Адамс
- КДАктриса
Кортни
Дитц
- ББСценарист
Блэр
Батлер
- АКСценарист
Акела
Купер
- УПСценарист
Уильям
Пеник
- ДДПродюсер
Джолли
Дэйл
- АГПродюсер
Алекс
Гинно
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ТГХудожник
Тони
Гарднер
- ЭКХудожница
Эулин
Колетт Хафки
- Художник
Ник
Морган
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири