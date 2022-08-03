Хэллфест
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Хэллфест

Хэллфест (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.92018, Hell Fest
Ужасы, Триллер85 мин18+

О фильме

Накануне Хэллоуина Натали мирится со своими старыми подругами Брук и Тейлор. Девушки решают отметить это событие, отправившись вместе с парнями на тематический хэллоуинский фестиваль. В разгар веселого маскарада друзья понимают, что один из ряженых – безумный кровожадный маньяк.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллфест»