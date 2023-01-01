Ходячие мертвецы (сериал, 2016) сезон 7 смотреть онлайн

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И снова зомби: смотрите 7 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.



Уже с первого эпизода очередного сезона вы узнаете, кто останется в живых после западни, в которую попали герои. Действия разворачиваются на территориях Александрии, Хилтопа, Святилища, Королевства, а также в Оушенсайде.



Продолжится ли противостояние Нигана и Рика или один из них сумеет доказать свое превосходство? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka!



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