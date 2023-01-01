Ходячие мертвецы. Сезон 7
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Ходячие мертвецы
7-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2016) сезон 7 смотреть онлайн

9.42016, The Walking Dead 16 серий
Ужасы, Фантастика18+
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Сюжет

И снова зомби: смотрите 7 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

Уже с первого эпизода очередного сезона вы узнаете, кто останется в живых после западни, в которую попали герои. Действия разворачиваются на территориях Александрии, Хилтопа, Святилища, Королевства, а также в Оушенсайде.

Продолжится ли противостояние Нигана и Рика или один из них сумеет доказать свое превосходство? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka!

Сериал Ходячие мертвецы 7 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»