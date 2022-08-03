Ходячие мертвецы (сериал, 2016) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

