Ходячие мертвецы (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

В новом сезоне хоррора об оживших мертвецах группа под протекцией Рика Граймса поселится в... тюрьме! Выживайте вместе с любимыми героями и смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!



В третьем сезоне команде шерифа противостоит брутальный антагонист Губернатор. Действие разворачивается в здании �федеральной тюрьмы, куда остатки выживших отправляются после нашествия ходоков на ферму. Нахождение в здании осложняется и тем, что в ней уже живут люди, причем с начала апокалипсиса.



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