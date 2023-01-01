Ходячие мертвецы. Сезон 3
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Ходячие мертвецы
3-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

9.42012, The Walking Dead 16 серий
Ужасы, Фантастика18+
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Сюжет

В новом сезоне хоррора об оживших мертвецах группа под протекцией Рика Граймса поселится в... тюрьме! Выживайте вместе с любимыми героями и смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!

В третьем сезоне команде шерифа противостоит брутальный антагонист Губернатор. Действие разворачивается в здании федеральной тюрьмы, куда остатки выживших отправляются после нашествия ходоков на ферму. Нахождение в здании осложняется и тем, что в ней уже живут люди, причем с начала апокалипсиса.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»