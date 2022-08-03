Ходячие мертвецы (сериал, 2018) сезон 9 смотреть онлайн

Продолжение постапокалиптического хоррора: смотрите 9 сезон «Ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink!



В новом сезоне будет рассказано о событиях, которые происходят спустя два года, как Ниган и его сообщество было повержено объединенными силами во главе с Риком Граймсом. Ты узнаешь, как теперь живут группы в Александрии, Королевстве и Хилтопе, какие преграды возникают перед главными героями и как они с ними справляются.



Какая угроза нависла над сообществом и кто не выживет? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka.

