Постапокалиптическая драма набирает обороты! Смотрите культовый сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.



В пятом сезоне группа выживших воссоединяется в полном составе после нападения на тюрьму Губернатором, но попадает в руки к каннибалам! Команда Рика оказывается пленниками Терминуса и вынуждена вновь бороться за свои жизни. Однако глупо было бы предположить, что на горстке людоедов их беды завершаться. Впереди — обретение второго дома и новые испытания, которые сулят много смертей…



Смогут ли герои выбраться из этой передряги и какие испытания им готовит изменившаяся жизнь? Смотрите 5 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

