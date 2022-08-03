Ходячие мертвецы. Сезон 5
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Ходячие мертвецы
5-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2014) сезон 5 смотреть онлайн

9.52014, The Walking Dead 16 серий
Ужасы, Триллер18+
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О сериале

Постапокалиптическая драма набирает обороты! Смотрите культовый сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне группа выживших воссоединяется в полном составе после нападения на тюрьму Губернатором, но попадает в руки к каннибалам! Команда Рика оказывается пленниками Терминуса и вынуждена вновь бороться за свои жизни. Однако глупо было бы предположить, что на горстке людоедов их беды завершаться. Впереди — обретение второго дома и новые испытания, которые сулят много смертей…

Смогут ли герои выбраться из этой передряги и какие испытания им готовит изменившаяся жизнь? Смотрите 5 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»