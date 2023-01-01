Ходячие мертвецы. Сезон 4
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Ходячие мертвецы
4-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2013) сезон 4 смотреть онлайн

9.42013, The Walking Dead 16 серий
Ужасы, Фантастика18+
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Сюжет

Очередной сезон нашумевшей зомби-драмы продолжит историю выживания в условиях постапокалипсиса. Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.
Четвертый сезон покажет последствия кровопролитной перестрелки жителей Вудбери и обитателей тюрьмы. Губернатор исчезает, а группа Рика принимает в свои ряды новых членов. Одновременно с этим в тюрьме начинается реконструкция, и жизнь снова налаживается, но ненадолго, ведь враг решает напасть с новой силой…

Какие вызовы ждут людей Граймса и смогут ли они одолеть не только зомби, но и своих врагов? Смотрите 4 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»