Ходячие мертвецы. Сезон 9. Серия 6
Wink
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Ходячие мертвецы
9-й сезон
6-я серия
9.42018, The Walking Dead
Ужасы, Зарубежные18+

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Ходячие мертвецы (сериал, 2018) сезон 9 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»

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