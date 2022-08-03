WinkСериалыХодячие мертвецы1-й сезон6-я серия
9.52010, The Walking Dead
Ужасы, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Ходячие мертвецы (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ГНРежиссёр
Грег
Никотеро
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- Актёр
Норман
Ридус
- Актриса
Мелисса
Сюзанн МакБрайд
- Актриса
Лорен
Кохэн
- КСАктриса
Кристиан
Серратос
- ДМАктёр
Джош
Макдермитт
- Актриса
Данай
Гурира
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- РМАктёр
Росс
Маркванд
- Актёр
Чендлер
Риггз
- СХСценарист
Сет
Хоффман
- ГМСценарист
Глен
Маззара
- ИТСценарист
Ивэн
Т. Рейли
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ДМПродюсер
Денис
М. Хут
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- ДФХудожник
Даг
Фик
- Г«Художник
Грэм
«Грэйс» Уолкер
- ДШХудожник
Джефф
Шоен
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- МЕОператор
Майкл
Е. Сатраземис
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири