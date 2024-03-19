Ходячие мертвецы: Выжившие (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Ходячие мертвецы: Выжившие. Сезон 1. Серия 6
Ходячие мертвецы: Выжившие
1-й сезон
6-я серия
9.02024, The Walking Dead: The Ones Who Live
Фантастика, Ужасы18+
Премьера долгожданного спин-оффа от режиссеров «Укрытия» и «Уроков химии». Звезда блокбастеров «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера» Данай Гурира возвращается в зомби-вселенную, чтобы найти Рика Граймса. Начинайте смотреть сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» вместе с нами — 1 сезон доступен в подписке Amediateka на портале Wink!

Первый сезон расскажет о том, что происходило с Риком Граймсом с тех пор, как он попал в плен Гражданской республики, и о его отчаянных и безуспешных попытках бежать. Когда Мишонн узнает, что ее пропавший без вести муж не погиб, а находится под контролем военизированной организации, она бросает все силы на спасение Рика. Главное ее оружие — это самурайский меч, а щит — любовь. Удастся ли Граймсу вернуться к семье?

Если вы фанат легендарной франшизы и бросили ее смотреть из-за ухода Рика, то эта новинка точно для вас. Включайте 1 сезон зомби-ленты «Ходячие мертвецы: Выжившие» — сериал онлайн уже доступен в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

