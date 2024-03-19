Ходячие мертвецы: Выжившие (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Премьера долгожданного спин-оффа от режиссеров «Укрытия» и «Уроков химии». Звезда блокбастеров «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера» Данай Гурира возвращается в зомби-вселенную, чтобы найти Рика Граймса. Начинайте смотреть сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» вместе с нами — 1 сезон доступен в подписке Amediateka на портале Wink!



Первый сезон расскажет о том, что происходило с Риком Граймсом с тех пор, как он попал в плен Гражданской республики, и о его отчаянных и безуспешных попытках бежать. Когда Мишонн узнает, что ее пропавший без вести муж не погиб, а находится под контролем военизированной организации, она бросает все силы на спасение Рика. Главное ее оружие — это самурайский меч, а щит — любовь. Удастся ли Граймсу вернуться к семье?



Если вы фанат легендарной франшизы и бросили ее смотреть из-за ухода Рика, то эта новинка точно для вас.


