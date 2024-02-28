9.02024, The Walking Dead: The Ones Who Live
Триллер, Ужасы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Ходячие мертвецы: Выжившие (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Ходячие мертвецы: Выжившие
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Ходячие мертвецы: Выжившие
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Ходячие мертвецы: Выжившие
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Ходячие мертвецы: Выжившие
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Ходячие мертвецы: Выжившие
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Ходячие мертвецы: Выжившие
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Мишонн и Рик Граймс возвращаются в долгожданном спин-оффе одного из самых популярных сериалов в истории.
Спустя пять лет после своей предполагаемой смерти во время подрыва моста, Рик Граймс находится в плену у военной группировки под названием Гражданская республика. Здесь ему приходится переступать через себя и работать на людей, ценности которых он не разделяет. Рик постоянно пишет письма своей жене Мишонн и предпринимает все более отчаянные попытки сбежать. Тем временем Мишонн, уверенная, что ее супруг еще жив, спешит ему на выручку, пускаясь в изнурительное путешествие при поддержке новых знакомых.
Встретятся ли герои снова, расскажут «Ходячие мертвецы: Выжившие» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- МСРежиссёр
Майкл
Словис
- БРежиссёр
Берт
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- Актриса
Данай
Гурира
- ПМАктриса
Поллианна
Макинтош
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- ЛБАктриса
Лесли-Энн
Брандт
- РОАктёр
Роберт
О’Хара
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- МДАктёр
Мэттью
Джефферс
- Актриса
Брида
Вул
- КТАктёр
Крэйг
Тейт
- ННСценарист
Нана
Нквети
- ГЛСценарист
Габриель
Льянас
- МНСценарист
Мэттью
Негрете
- ЧПСценарист
Чаннинг
Пауэлл
- ДФПродюсер
Джейсон
Фаррар
- ДШХудожник
Джефф
Шоен
- ДХХудожник
Дерек
Хаас
- ЭКХудожница
Эулин
Колетт Хафки
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ШКМонтажёр
Шахид
Каасим
- ЭШМонтажёр
Эван
Шродек
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- УКОператор
Уэсли
Кардино