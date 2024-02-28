Мишонн и Рик Граймс возвращаются в долгожданном спин-оффе одного из самых популярных сериалов в истории.



Спустя пять лет после своей предполагаемой смерти во время подрыва моста, Рик Граймс находится в плену у военной группировки под названием Гражданская республика. Здесь ему приходится переступать через себя и работать на людей, ценности которых он не разделяет. Рик постоянно пишет письма своей жене Мишонн и предпринимает все более отчаянные попытки сбежать. Тем временем Мишонн, уверенная, что ее супруг еще жив, спешит ему на выручку, пускаясь в изнурительное путешествие при поддержке новых знакомых.



Встретятся ли герои снова, расскажут «Ходячие мертвецы: Выжившие» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

