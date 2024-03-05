Ходячие мертвецы: Выжившие. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы: Выжившие
1-й сезон
4-я серия
9.02024, The Walking Dead: The Ones Who Live
Триллер, Ужасы18+
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Ходячие мертвецы: Выжившие (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мишонн и Рик Граймс возвращаются в долгожданном спин-оффе одного из самых популярных сериалов в истории.

Спустя пять лет после своей предполагаемой смерти во время подрыва моста, Рик Граймс находится в плену у военной группировки под названием Гражданская республика. Здесь ему приходится переступать через себя и работать на людей, ценности которых он не разделяет. Рик постоянно пишет письма своей жене Мишонн и предпринимает все более отчаянные попытки сбежать. Тем временем Мишонн, уверенная, что ее супруг еще жив, спешит ему на выручку, пускаясь в изнурительное путешествие при поддержке новых знакомых.

Встретятся ли герои снова, расскажут «Ходячие мертвецы: Выжившие» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»