Та, которой не было (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Celle que vous croyez
Драмы, Мелодрамы97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Пятидесятилетнюю преподавательницу французской литературы Клэр бросает молодой любовник. Чтобы отомстить обидчику, она создает фейковый аккаунт, где от лица юной девушки завязывает переписку с приятелем бывшего. Однако онлайн-флирт оказывается фатальным прежде всего для самой Клэр.
Та, которой не было смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СНРежиссёр
Сэфи
Неббу
- Актриса
Жюльет
Бинош
- НГАктриса
Николь
Гарсия
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- МКАктриса
Мари-Анж
Каста
- ЖУАктёр
Жюль
Уплен
- ЖГАктёр
Жюль
Гозлен
- ФЛАктёр
Френсис
Леплей
- ПЖАктёр
Пьер
Жиро
- СМАктриса
Соня
Мохаммед Шериф
- ФЖАктёр
Франсуа
Женти
- КЛСценарист
Камилла
Лоранс
- СНСценарист
Сэфи
Неббу
- МСПродюсер
Мишель
Сен-Жан
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- СГХудожник
Сириль
Гомез-Матьё
- АЧХудожница
Александра
Чарльз
- ЖПОператор
Жиль
Порте
- ИМКомпозитор
Ибрахим
Маалуф