Та, которой не было
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Та, которой не было

Та, которой не было (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Celle que vous croyez
Драмы, Мелодрамы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Пятидесятилетнюю преподавательницу французской литературы Клэр бросает молодой любовник. Чтобы отомстить обидчику, она создает фейковый аккаунт, где от лица юной девушки завязывает переписку с приятелем бывшего. Однако онлайн-флирт оказывается фатальным прежде всего для самой Клэр.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Та, которой не было»

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