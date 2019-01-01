Та, которой не было (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пятидесятилетнюю преподавательницу французской литературы Клэр бросает молодой любовник. Чтобы отомстить обидчику, она создает фейковый аккаунт, где от лица юной девушки завязывает переписку с приятелем бывшего. Однако онлайн-флирт оказывается фатальным прежде всего для самой Клэр.



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