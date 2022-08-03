Слон по имени Бенджамин
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Детям
Слон по имени Бенджамин

Слон по имени Бенджамин (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Benjamin Blümchen
Комедия, Кино для детей93 мин6+

О фильме

Говорящий слон по имени Бенджамин — главная звезда зоопарка, который пользуется огромной популярностью и любовью горожан. Как вдруг над местом нависает опасность. Коварная бизнес-леди хочет построить на территории зоопарка жилой комплекс. Смогут ли Бенджамин и его друзья дать ей отпор?

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слон по имени Бенджамин»