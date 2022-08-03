Слон по имени Бенджамин (фильм, 2019) смотреть онлайн

Говорящий слон по имени Бенджамин — главная звезда зоопарка, который пользуется огромной популярностью и любовью горожан. Как вдруг над местом нависает опасность. Коварная бизнес-леди хочет построить на территории зоопарка жилой комплекс. Смогут ли Бенджамин и его друзья дать ей отпор?

