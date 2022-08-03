Слон по имени Бенджамин (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Benjamin Blümchen
Комедия, Кино для детей93 мин6+
О фильме
Говорящий слон по имени Бенджамин — главная звезда зоопарка, который пользуется огромной популярностью и любовью горожан. Как вдруг над местом нависает опасность. Коварная бизнес-леди хочет построить на территории зоопарка жилой комплекс. Смогут ли Бенджамин и его друзья дать ей отпор?
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ТТРежиссёр
Тим
Трахте
- МСАктёр
Мануэль
Сантос Гельке
- ЮКАктёр
Юрген
Клукерт
- ТОАктёр
Тим
Оливер Шульц
- ФфАктёр
Фридрих
фон Тун
- ЛФАктриса
Лиана
Форестьери
- ДХАктёр
Дитер
Халлерворден
- ХМАктриса
Хайке
Макач
- МфАктёр
Макс
фон Тун
- ЙЗАктёр
Йоханнес
Зум
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- ББСценарист
Беттина
Бёрдерлинг
- ЭДСценарист
Эльфи
Доннелли
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- МРПродюсер
Мартин
Рихтер
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ФРОператор
Фабиан
Рёслер