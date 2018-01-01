Wink
Слон по имени Бенджамин
Актёры и съёмочная группа фильма «Слон по имени Бенджамин»

Режиссёры

Тим Трахте

Tim Trachte
Режиссёр

Актёры

Мануэль Сантос Гельке

Manuel Santos Gelke
АктёрOtto
Юрген Клукерт

Jürgen Kluckert
АктёрBenjamin Blümchen
Тим Оливер Шульц

Tim Oliver Schultz
АктёрWärter Karl
Фридрих фон Тун

Friedrich von Thun
АктёрHerr Tierlieb
Лиана Форестьери

Liane Forestieri
АктрисаKarla Kolumna
Дитер Халлерворден

Dieter Hallervorden
АктёрWalter Weiß
Хайке Макач

Heike Makatsch
АктрисаZora Zack
Макс фон Тун

Max von Thun
АктёрHans
Йоханнес Зум

Johannes Suhm
АктёрFranz
Уве Оксенкнехт

Uwe Ochsenknecht
АктёрBürgermeister

Сценаристы

Беттина Бёрдерлинг

Bettina Börgerding
Сценарист
Эльфи Доннелли

Elfie Donnelly
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Бекер

Christian Becker
Продюсер
Мартин Рихтер

Martin Richter
Продюсер

Актёры дубляжа

Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа

Операторы

Фабиан Рёслер

Fabian Rösler
Оператор