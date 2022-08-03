Ковер-самолет (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Главный герой растeт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир, и в один прекрасный день встречает купца ЭльФазу, который готов пожаловать ему ковер-самолeт, если мальчик отправится в большой город под властью султана, найдeт и возвратит ЭльФазе его маленькую внучку…

