Ковер-самолет
Wink
Детям
Ковер-самолет

Ковер-самолет (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Hodja fra Pjort
Мультфильм, Семейный81 мин6+

О фильме

Главный герой растeт мечтательным мальчиком, который хочет увидеть мир, и в один прекрасный день встречает купца ЭльФазу, который готов пожаловать ему ковер-самолeт, если мальчик отправится в большой город под властью султана, найдeт и возвратит ЭльФазе его маленькую внучку…

Страна
Дания
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ковер-самолет»