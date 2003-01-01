Голова в облаках
Wink
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Голова в облаках
2003, Head in the Clouds
Драмы, Мелодрамы115 мин16+

Контент станет доступным 22.04.2025

Голова в облаках (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Впервые ирландский парень Гай увидел Гильду Бессе в весьма эксцентрической ситуации, когда учился в университете. Потом они расстались, потом вновь встретились… И судьба не единожды сводила — разводила Гая и Гильду — как в разгульные 1930-е, так и в тревожные предвоенные, и в трагические военные годы. Богатая и избалованная Гильда вела достаточно свободный образ жизни, благодаря чему Гай познакомился со многими людьми ее круга. Однажды он увидел рядом с Гильдой испанку Мию…

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Актёры и съёмочная группа фильма «Голова в облаках»