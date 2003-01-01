2003, Head in the Clouds
Драмы, Мелодрамы115 мин16+
Контент станет доступным 22.04.2025
Голова в облаках (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Впервые ирландский парень Гай увидел Гильду Бессе в весьма эксцентрической ситуации, когда учился в университете. Потом они расстались, потом вновь встретились… И судьба не единожды сводила — разводила Гая и Г�ильду — как в разгульные 1930-е, так и в тревожные предвоенные, и в трагические военные годы. Богатая и избалованная Гильда вела достаточно свободный образ жизни, благодаря чему Гай познакомился со многими людьми ее круга. Однажды он увидел рядом с Гильдой испанку Мию…
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Информация
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дайган
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Пенелопа
Крус
- СТАктёр
Стюарт
Таунсенд
- Актёр
Томас
Кречман
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- ДЛАктёр
Давид
Ла Эй
- КВАктриса
Карин
Ванасс
- ГХАктёр
Гэбриел
Хоган
- ПКАктёр
Питер
Коккет
- ЭШАктриса
Элизабет
Шувалидзе
- ЖЛАктриса
Жольван
Ланглуа
- СДАктриса
Софи
Десмаре
- ЭЛАктриса
Элоиза
Лафлам-Сервантес
- ИВАктёр
Иван
Вуков
- СБАктёр
Себастьян
Бэйли
- ДДСценарист
Джон
Дайган
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- ЛдПродюсер
Луис
де Валь
- НГПродюсер
Найджел
Голдсак
- ПДПродюсер
Питер
Джеймс
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- ПШОператор
Пол
Шарошши