Голова в облаках (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Впервые ирландский парень Гай увидел Гильду Бессе в весьма эксцентрической ситуации, когда учился в университете. Потом они расстались, потом вновь встретились… И судьба не единожды сводила — разводила Гая и Г�ильду — как в разгульные 1930-е, так и в тревожные предвоенные, и в трагические военные годы. Богатая и избалованная Гильда вела достаточно свободный образ жизни, благодаря чему Гай познакомился со многими людьми ее круга. Однажды он увидел рядом с Гильдой испанку Мию…



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