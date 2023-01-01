Биография

Сет Роген – канадский актер, комик, продюсер и сценарист, номинант премии «Эмми» за работу над сценарием «Шоу да Али Джи». Сет родился в Ванкувере, в возрасте 12 лет он записался на занятия стенд-ап-комедией, а в 13 лет написал свой первый сценарий, на основе которого спустя несколько лет был написан сценарий для «SuperПерцев». Мать Сета Рогена поддерживала его увлечение комедией и поощряла выступление в комедийном клубе. В 16 лет он занял второе место на любительском конкурсе, проходившем в Ванкувере, а после кастинга получил роль в телешоу Апатова «Чудики и чокнутые». Ради карьеры он оставил школу и переехал в Лос-Анджелес. Однако шоу не получило зрительского признания и было закрыто. Сет остался в Калифорнии и начал сниматься в небольших эпизодах. Его первыми работами стали «Донни Дарко» и сериал «Бухта Доусона». Затем его пригласили работать в качестве сценариста над последним сезоном «Да Али Джи Шоу». Именно этот проект принес ему долгожданный успех и номинацию на премию «Эмми». В 2005 году он стал сопродюсером и исполнил одну из ролей в картине «Сорокалетний девственник». Он также сыграл в комедиях «Немножко беременна», «Он, я и его друзья», затем вместе со своими друзьями создал фильм «SuperПерцы» по собственному сценарию. В том же составе они выпустили картину «Ананасовый экспресс: сижу, курю». В 2011 году Сет Роген получает главную роль и соавторство в комедийном боевике «Зеленый шершень».