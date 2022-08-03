Зеровилль (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.92019, Zeroville
Драма, Детектив92 мин18+
О фильме
США, конец 60-х. Семинарист Викар открывает для себя мир кино и мечтает работать в Голливуде. Фабрика грез встречает наивного юношу без восторга, но ему все же находят применение в декораторском цеху. Так Викар влюбляется в актрису Солидад и начинает придумывать фильм с ней в главной роли.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Джеки
Уивер
- МФАктриса
Меган
Фокс
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- Актёр
Дэйв
Франко
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ВДАктёр
Винс
Джоливетт
- СРАктёр
Скотт
Рид
- Актёр
Гас
Ван Сент
- ИОСценарист
Иэн
Олдз
- СЭСценарист
Стив
Эриксон
- КАПродюсер
Кэролайн
Арагон
- ВДПродюсер
Винс
Джоливетт
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЯВАктриса дубляжа
Яна
Василевская
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ЭМХудожник
Эрик
Морелл
- ДПХудожник
Дэвид
Пейдж
- ТДХудожница
Трэйси
Дишман
- БТОператор
Брюс
Тьерри Чун
- ДДКомпозитор
Джонни
Джуэл