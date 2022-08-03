Зеровилль
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Зеровилль

Зеровилль (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.92019, Zeroville
Драма, Детектив92 мин18+

О фильме

США, конец 60-х. Семинарист Викар открывает для себя мир кино и мечтает работать в Голливуде. Фабрика грез встречает наивного юношу без восторга, но ему все же находят применение в декораторском цеху. Так Викар влюбляется в актрису Солидад и начинает придумывать фильм с ней в главной роли.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеровилль»