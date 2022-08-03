США, конец 60-х. Семинарист Викар открывает для себя мир кино и мечтает работать в Голливуде. Фабрика грез встречает наивного юношу без восторга, но ему все же находят применение в декораторском цеху. Так Викар влюбляется в актрису Солидад и начинает придумывать фильм с ней в главной роли.

