Дурные деньги (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Группа энтузиастов повышает рыночную стоимость магазина видеоигр на грани закрытия. Пол Дано, Себастиан Стэн, Сет Роген и Пит Дэвидсон в непридуманной истории от режиссера фильмов «Тоня против всех» и «Круэлла».
2021 год. Начинающий торговец ценными бумагами Кит Гилл считает себя бунтарем. Но, в отличие от биржевых маклеров с Уолл-Стрит, он — ничем не примечательный американец, который работает на обычную страховую фирму и живет в небольшом доме с женой и новорожденной дочерью. В свободное время Гилл записывает видео об акциях в подвале. В них он много говорит о GameStop, магазине видеоигр, который он помнит с детства. Компания теряет сотни миллионов долларов каждый год, и крупные американские хедж-фонды уже поставили на ее скорое банкротство. Но Кит уверяет своих подписчиков, что в акции GameStop стоит вкладываться. И чем больше людей следует его совету, тем дороже становятся бумаги компании. Обычные американцы в одночасье превращаются в миллионеров, но последствия не заставляют себя ждать.
Рейтинг
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Пол
Дано
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Пит
Дэвидсон
- Актриса
Шейлин
Вудли
- НОАктёр
Ник
Офферман
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Клэнси
Браун
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- АФАктриса
Америка
Феррера
- БМСценарист
Бен
Мезрич
- ТШПродюсер
Тедди
Шварцман
- ЛБПродюсер
Лорен
Блок
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НКАктёр дубляжа
Никита
Крахмалев
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- ПМХудожница
Пейдж
Митчелл
- КБМонтажёр
Кирк
Бакстер
- НКОператор
Николас
Каракатсанис
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс