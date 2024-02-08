Дурные деньги (фильм, 2023) смотреть онлайн

Дурные деньги
Фильмы
Дурные деньги
8.62023, Dumb Money
Комедия, Драма102 мин18+
Простой американец придумывает, как «сломать» фондовую биржу. Драмеди в духе «Игры на понижение» со звездами кино от режиссера «Круэллы»
О фильме

Группа энтузиастов повышает рыночную стоимость магазина видеоигр на грани закрытия. Пол Дано, Себастиан Стэн, Сет Роген и Пит Дэвидсон в непридуманной истории от режиссера фильмов «Тоня против всех» и «Круэлла».

2021 год. Начинающий торговец ценными бумагами Кит Гилл считает себя бунтарем. Но, в отличие от биржевых маклеров с Уолл-Стрит, он — ничем не примечательный американец, который работает на обычную страховую фирму и живет в небольшом доме с женой и новорожденной дочерью. В свободное время Гилл записывает видео об акциях в подвале. В них он много говорит о GameStop, магазине видеоигр, который он помнит с детства. Компания теряет сотни миллионов долларов каждый год, и крупные американские хедж-фонды уже поставили на ее скорое банкротство. Но Кит уверяет своих подписчиков, что в акции GameStop стоит вкладываться. И чем больше людей следует его совету, тем дороже становятся бумаги компании. Обычные американцы в одночасье превращаются в миллионеров, но последствия не заставляют себя ждать.

Сумел ли Кит по-настоящему обмануть систему, расскажет фильм «Дурные деньги» 2023 года.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дурные деньги»