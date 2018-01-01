Wink
Фильмы
Дурные деньги
Актёры и съёмочная группа фильма «Дурные деньги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дурные деньги»

Режиссёры

Крэйг Гиллеспи

Крэйг Гиллеспи

Craig Gillespie
Режиссёр

Актёры

Сет Роген

Сет Роген

Seth Rogen
АктёрGabe Plotkin
Пол Дано

Пол Дано

Paul Dano
АктёрKeith Gill
Себастиан Стэн

Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрVlad Tenev
Пит Дэвидсон

Пит Дэвидсон

Pete Davidson
АктёрKevin Gill
Шейлин Вудли

Шейлин Вудли

Shailene Woodley
АктрисаCaroline Gill
Ник Офферман

Ник Офферман

Nick Offerman
АктёрKen Griffin
Винсент Д’Онофрио

Винсент Д’Онофрио

Vincent D'Onofrio
АктёрSteve Cohen
Клэнси Браун

Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрSteve Gill
Дэйн ДеХаан

Дэйн ДеХаан

Dane DeHaan
АктёрBrad
Америка Феррера

Америка Феррера

America Ferrera
АктрисаJenny

Сценаристы

Бен Мезрич

Бен Мезрич

Ben Mezrich
Сценарист

Продюсеры

Тедди Шварцман

Тедди Шварцман

Teddy Schwarzman
Продюсер
Лорен Блок

Лорен Блок

Loren Brock
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Юрий Романов

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Никита Крахмалев

Никита Крахмалев

Актёр дубляжа
Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Кристофер Тандон

Кристофер Тандон

Christopher Tandon
Художник
Пейдж Митчелл

Пейдж Митчелл

Paige Mitchell
Художница

Монтажёры

Кирк Бакстер

Кирк Бакстер

Kirk Baxter
Монтажёр

Операторы

Николас Каракатсанис

Николас Каракатсанис

Nicolas Karakatsanis
Оператор

Композиторы

Уильям Бейтс

Уильям Бейтс

William Bates
Композитор