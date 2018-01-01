Биография

Хорхе Бланко — мексиканский актер, который также известен как певец и танцор. Снялся в нескольких популярных молодежных сериалах. Родился в Гвадалахаре 19 декабря 1991 года. Поначалу мальчик увлекался футболом, но постепенно стал проявлять творческие способности. Посещал актерский кружок, научился играть на гитаре и начал исполнять песни. В подростковом возрасте Хорхе принял участие в конкурсе талантов, который параллельно был отбором для сериала. И получил свою первую роль. Участие в сериале «Классный мюзикл: Соревнование» открыло для Хорхе Бланко путь в кино. Затем он снимался в сериалах «Автотрасса: приключения в дороге» и «Когда звонит колокол» — во втором проекте ему досталась одна из главных ролей. После этого был диснеевский молодежный сериал «Виолетта», который создавался для латиноамериканской аудитории, но после местного успеха был переведен на различные языки и стал востребованным во многих странах. На волне популярности проекта было снято продолжение — «Тини: Новая жизнь Виолетты». Кроме съемок в сериалах, актер записывает саундтреки для них, а также выпустил сольный альбом. Но студийной работой Хорхе себя не ограничивает — у него даже были гастрольные туры по другим странам.