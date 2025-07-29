Ларс и настоящая девушка (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Любовь нечаянно нагрянет… Как у Ларса - очень стеснительного молодого человека, проживающего в маленьком городке на севере Америки, который думает, что обрел любовь всей своей жизни. Но есть одна проблема - это не настоящая девушка, а секс-кукла, которую Ларс заказал в интернете, и он, кажется, вполне этим доволен.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Пол
Шнайдер
- Актриса
Патриша
Кларксон
- РРАктёр
Р.Д.
Рейд
- Актриса
Келли
Гарнер
- НБАктриса
Нэнси
Битти
- ДЛАктёр
Даг
Леннокс
- ДБАктёр
Джо
Бостик
- ЛГАктриса
Лиз
Гордон
- НОСценарист
Нэнси
Оливер
- СОПродюсер
Сара
Обри
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Питер
Берг
- УБПродюсер
Уитни
Браун
- МКПродюсер
Марк
Картье
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- АКОператор
Адам
Киммел
- ДТКомпозитор
Дэвид
Торн