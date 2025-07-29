Ларс и настоящая девушка (фильм, 2007) смотреть онлайн

Любовь нечаянно нагрянет… Как у Ларса - очень стеснительного молодого человека, проживающего в маленьком городке на севере Америки, который думает, что обрел любовь всей своей жизни. Но есть одна проблема - это не настоящая девушка, а секс-кукла, которую Ларс заказал в интернете, и он, кажется, вполне этим доволен.

