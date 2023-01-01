Биография

Джон Бернтал — американский актер, продюсер. Родился в Вашингтоне 20 сентября 1976 года. Обучался в Skidmore College в Саратоге-Спрингс, штат Нью-Йорк, где его педагогом была Альма Беккер. С 1999 по 2001 году обучался в Школе-студии МХАТ в Москве на курсе Олега Табакова. Играл на разных театральных площадках США. Джон Бернтал начал карьеру с эпизодов в сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Без следа», «Как я встретил вашу маму». Более значимую роль получил в фильме «Башни-близнецы», сериале «Класс», «Ночь в музее 2», «Призрак» 2009 года, «Иствик». Всемирную популярность ему принесла центральная роль в сериале «Ходячие мертвецы», который выходил с 2010 по 2022 годы. Также в фильмографии актера съемки в кинокартинах «Стукач» с Дуэйном Джонсоном, «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ди Каприо, «Ярость» с Бредом Питтом. Снимался в фильмах «Малыш на драйве», «Форд против Феррари» и многих других. Бернтал продюсировал триллер «Ремонт малых двигателей» и комедию «Острая палка». Участвовал в озвучке известного мультсериала «Робоцып».