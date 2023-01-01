Покажите мне героя
Wink
Сериалы
Покажите мне героя

Покажите мне героя (сериал, 2015) смотреть онлайн

7.62015, Show Me a Hero 1 сезон
Драмы, Исторические18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодой мэр вынужден построить жилье для малообеспеченных слоев населения в престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в протесты и беспорядки на улицах города.
 Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Покажите мне героя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Покажите мне героя»

Всё