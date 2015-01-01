Покажите мне героя (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Молодой мэр вынужден построить жилье для малообе�спеченных слоев населения в престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в протесты и беспорядки на улицах города.





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