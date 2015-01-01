Покажите мне героя. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Покажите мне героя (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.72015, Show Me a Hero
Драмы, Исторические18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодой мэр вынужден построить жилье для малообеспеченных слоев населения в престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в протесты и беспорядки на улицах города.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Покажите мне героя»

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