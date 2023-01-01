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Покажите мне героя (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
7.62015, Show Me a Hero 6 серий
Драмы, Исторические18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
Сюжет
Молодой мэр вынужден построить жилье для малообе�спеченных слоев населения в престижном районе города по распоряжению федерального суда. Это решение поставило крест на его политической карьере и стало причиной волны недовольства горожан, которое вылилось в протесты и беспорядки на улицах города.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Хаггис
- Актёр
Оскар
Айзек
- ККАктриса
Карла
Кеведо
- ИХАк�триса
Ильфенеш
Хадера
- ЛРАктриса
ЛаТаня
Ричардсон Джексон
- НПАктриса
Натали
Пол
- Актёр
Альфред
Молина
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- ДБАктёр
Джеймс
Белуши
- Актёр
Джон
Бернтал
- ДССценарист
Дэвид
Саймон
- УФСценарист
Уильям
Ф. Зорзи
- Продюсер
Пол
Хаггис
- ГМПродюсер
Гэйл
Матракс
- НКПродюсер
Нина
Костроф-Ноубл
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- АШХудожник
Адам
Шер
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон