Фильм 128 ударов сердца в минуту (2015)

Ради роли в молодежном музыкальном фильме «128 ударов сердца в минуту» красавчик Зак Эфрон брал уроки диджеинга и миксинга. Оценить успехи актера вы можете онлайн и совершенно бесплатно.



В центре сюжета – история четырех друзей, живущих в городе больших возможностей Лос-Анджелесе и мечтающих о славе. В надежде познакомиться с нужными людьми ребята стараются попадать на лучшие вечеринки города. На одной из них двадцатидвухлетний диджей Коул (Зак Эфрон) привлекает внимание очаровательной помощницы своего опытного и известного коллеги по цеху Джеймса (Уэс Бентли). Парень моментально влюбляется в Софи (Эмили Ратаковски), а продюсер берет его под свое крыло. Правда, вскоре выясняется, что наставника Коула связывают с девушкой не только деловые отношения. Намечающийся успех героя оказывается под угрозой, но он все равно намерен бороться за сердце красавицы. Тем временем дела у его друзей идут под откос, и один из них умирает от передозировки наркотиков. Юношеские мечты вот-вот разобьются о реальность, и не всякому под силу взять себя в руки и действовать. Сдастся ли Коул, вы узнаете, посмотрев музыкальную драму взросления «128 ударов сердца в минуту» онлайн и в хорошем качестве.



