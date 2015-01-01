Фильм 128 ударов сердца в минуту (2015)
О фильме
Ради роли в молодежном музыкальном фильме «128 ударов сердца в минуту» красавчик Зак Эфрон брал уроки диджеинга и миксинга. Оценить успехи актера вы можете онлайн и совершенно бесплатно.
В центре сюжета – история четырех друзей, живущих в городе больших возможностей Лос-Анджелесе и мечтающих о славе. В надежде познакомиться с нужными людьми ребята стараются попадать на лучшие вечеринки города. На одной из них двадцатидвухлетний диджей Коул (Зак Эфрон) привлекает внимание очаровательной помощницы своего опытного и известного коллеги по цеху Джеймса (Уэс Бентли). Парень моментально влюбляется в Софи (Эмили Ратаковски), а продюсер берет его под свое крыло. Правда, вскоре выясняется, что наставника Коула связывают с девушкой не только деловые отношения. Намечающийся успех героя оказывается под угрозой, но он все равно намерен бороться за сердце красавицы. Тем временем дела у его друзей идут под откос, и один из них умирает от передозировки наркотиков. Юношеские мечты вот-вот разобьются о реальность, и не всякому под силу взять себя в руки и действовать. Сдастся ли Коул, вы узнаете, посмотрев музыкальную драму взросления «128 ударов сердца в минуту» онлайн и в хорошем качестве.
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- МДРежиссёр
Макс
Джозеф
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актёр
Уэс
Бентли
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- Актёр
Джонни
Уэстон
- Актёр
Шайло
Фернандес
- АШАктёр
Алекс
Шеффер
- Актёр
Джон
Бернтал
- АКАктриса
Алисия
Коппола
- УМАктёр
Уайли
М. Пикетт
- Актёр
Джон
Абрахамс
- МДСценарист
Макс
Джозеф
- МОСценарист
Меган
Оппенхаймер
- РССценарист
Ричард
Силверман
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДБПродюсер
Джоанна
Байер
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ШКХудожник
Шеннон
Кемп
- ДДМонтажёр
Дэвид
Дилиберто
- ТГМонтажёр
Терел
Гибсон
- БПОператор
Бретт
Павлак