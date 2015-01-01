Фильм 128 ударов сердца в минуту (2015)

128 ударов сердца в минуту
Драма, Мелодрама92 мин18+
Ради роли в молодежном музыкальном фильме «128 ударов сердца в минуту» красавчик Зак Эфрон брал уроки диджеинга и миксинга. Оценить успехи актера вы можете онлайн и совершенно бесплатно.

В центре сюжета – история четырех друзей, живущих в городе больших возможностей Лос-Анджелесе и мечтающих о славе. В надежде познакомиться с нужными людьми ребята стараются попадать на лучшие вечеринки города. На одной из них двадцатидвухлетний диджей Коул (Зак Эфрон) привлекает внимание очаровательной помощницы своего опытного и известного коллеги по цеху Джеймса (Уэс Бентли). Парень моментально влюбляется в Софи (Эмили Ратаковски), а продюсер берет его под свое крыло. Правда, вскоре выясняется, что наставника Коула связывают с девушкой не только деловые отношения. Намечающийся успех героя оказывается под угрозой, но он все равно намерен бороться за сердце красавицы. Тем временем дела у его друзей идут под откос, и один из них умирает от передозировки наркотиков. Юношеские мечты вот-вот разобьются о реальность, и не всякому под силу взять себя в руки и действовать. Сдастся ли Коул, вы узнаете, посмотрев музыкальную драму взросления «128 ударов сердца в минуту» онлайн и в хорошем качестве.

128 ударов сердца в минуту смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «128 ударов сердца в минуту»