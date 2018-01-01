Wink
128 ударов сердца в минуту
Актёры и съёмочная группа фильма «128 ударов сердца в минуту»

Режиссёры

Макс Джозеф

Max Joseph
Режиссёр

Актёры

Зак Эфрон

Zac Efron
АктёрCole
Уэс Бентли

Wes Bentley
АктёрJames
Эмили Ратаковски

Emily Ratajkowski
АктрисаSophie
Джонни Уэстон

Jonny Weston
АктёрMason
Шайло Фернандес

Shiloh Fernandez
АктёрOllie
Алекс Шеффер

Alex Shaffer
АктёрSquirrel
Джон Бернтал

Jon Bernthal
АктёрPaige
Алисия Коппола

Alicia Coppola
АктрисаMrs. Romero
Уайли М. Пикетт

Wiley M. Pickett
АктёрCarl
Джон Абрахамс

Jon Abrahams
АктёрNicky

Сценаристы

Макс Джозеф

Max Joseph
Сценарист
Меган Оппенхаймер

Meaghan Oppenheimer
Сценарист
Ричард Силверман

Richard Silverman
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Джоанна Байер

Johanna Byer
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Николай Быстров

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Шеннон Кемп

Shannon Kemp
Художник

Монтажёры

Дэвид Дилиберто

David Diliberto
Монтажёр
Терел Гибсон

Terel Gibson
Монтажёр

Операторы

Бретт Павлак

Brett Pawlak
Оператор