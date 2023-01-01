Биография

Шайло Фернандес — американский актер, продюсер, сценарист. Родился в Калифорнии 26 февраля 1985 года. В ранние годы увлекался бейсболом. Будучи подростком работал моделью — известен по рекламе нижнего белья American Apparel. Окончив школу, поступил в Университет Колорадо в Боулдере, но вскоре бросил учебу и и отправился в Лос-Анджелес покорять кинематограф. Сегодня успешно совмещает съемки с фэшн-индустрией и занятиями спортом. Шайло Фернандес дебютировал на экране в 1999 году в эпизоде сериала «Закон и порядок. Специальный корпус». Затем сыграл в короткометражном триллере Wasted. С тех пор творческая биография актера регулярно пополняется новыми работами. Он появлялся в сериалах «Детектив Раш», «Дрейк и Джош», «Линкольн-хайтс», «Иерихон», в фильме ужасов «Мертвячка», триллере «Рыжий», биографической картине «Кадиллак Рекордс». Отметился ролями в проектах «Сплетница», «Соединенные Штаты Тары», «Три реки». Исполнил главные роли в молодежной драме «Скейтлэнд» и короткометражном триллере «Отклонение». Известность и признание критиков принесла роль в фэнтези «Красная Шапочка». Другие фильмы с его участием: музыкальная мелодрама «128 ударов сердца в минуту», триллер «Вернуть отправителю», фильм ужасов «Дрожь земли», сериалы «Новичок» и «Эйфория», драма «Зеленый дельфин», комедия «Игра с огнем», криминальная драма «Джетт», триллер «Проникновение», вестерн «Отзвуки прошлого», криминальная драма «Дорога отчаяния», боевик «Земля мафии».