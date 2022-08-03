Игра с огнем (фильм, 2019) смотреть онлайн

Адская ночь на заправке: две странные девушки и вор ввязываются в преступление. Джош Хатчерсон и Сьюки Уотерхаус в классической черной комедии.



Мелинда и Шейла работают на отдаленной заправочной станции. Одна из девушек практически социопатка, другая просто не в себе. Когда на пороге появляется парень с пушкой и требует опустошить сейф, Мелинда решает воспользоваться шансом и избавиться от опостылевшей напарницы. Девушка просит грабителя взять ее в команду, однако парень и не предполагает, с кем ему «повезло» связаться — теперь у него есть причины переживать за собственную жизнь...



Кто окажется по-настоящему опасным преступником и чем закончится эта безумная ночь? Триллер «Игра с огнем» смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.

