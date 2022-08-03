Игра с огнем (фильм, 2019) смотреть онлайн
Адская ночь на заправке: две странные девушки и вор ввязываются в преступление. Джош Хатчерсон и Сьюки Уотерхаус в классической черной комедии.
Мелинда и Шейла работают на отдаленной заправочной станции. Одна из девушек практически социопатка, другая просто не в себе. Когда на пороге появляется парень с пушкой и требует опустошить сейф, Мелинда решает воспользоваться шансом и избавиться от опостылевшей напарницы. Девушка просит грабителя взять ее в команду, однако парень и не предполагает, с кем ему «повезло» связаться — теперь у него есть причины переживать за собственную жизнь...
Кто окажется по-настоящему опасным преступником и чем закончится эта безумная ночь? Триллер «Игра с огнем» смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
- Актриса
Тильда
Кобэм-Херви
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- Актёр
Гарри
Шам мл.
- Актёр
Шайло
Фернандес
- КЛАктёр
Кит
Леонард
- ЭВАктёр
Энджел
Валле мл.
- ДДАктёр
Джон
Д. Хикман
- УПАктёр
Уэйн
Пайл
- ВХАктриса
Винтер-Ли
Холланд
- ЭКПродюсер
Эш
Кристиан
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- СТКомпозитор
Сейри
Торджуссен