Земля мафии (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Двое работяг решают изменить свою жизнь, совершив рискованное ограбление. Фильм «Земля мафии» (2023) — криминальный триллер с мрачной атмосферой южной готики в духе «Любой ценой».
В небольшом провинциальном городке Шелби и Трей, два простых работяги, решают ограбить местный банк. На этот шаг они идут, чтобы обеспечить свои семьи. Однако их дерзкий план рассыпается, и в результате ограбления они оказываются в перестрелке. По вине Шелби и Трея погибают двое, а сами они едва успевают скрыться. Вскоре на след преступников выходит Боди Дэвис, честный шериф, готовый на многое ради безопасности в своем городе. Но двое подельников сталкиваются с другой проблемой: оказывается, они украли деньги у криминального авторитета, который теперь жаждет мести.
Смогут ли герои избежать правосудия и расправы со стороны мафии? Как далеко они готовы зайти, чтобы защитить свои семьи и выжить в этом опасном мире? Узнаете, если будете смотреть «Земля мафии», фильм 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
Земля мафии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Николас
Маджио
- Актёр
Шайло
Фернандес
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- ТДАктриса
Тиа
ДиМартино
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- ДААктёр
Джейк
Арсола
- РМАктёр
Роберт
Миано
- ДНАктриса
Дебра
Нельсон
- ЭТАктриса
Эмили
Треймейн
- ДШАктёр
Джесси
Шарп
- ТДАктёр
Томми
Дж. Кендрик
- КДАктёр
Кэл
Джонсон
- КОАктёр
Кинг
Орба
- НМСценарист
Николас
Маджио
- БКПродюсер
Баванд
Карим
- БГПродюсер
Берни
Гьюисслер
- ЭДПродюсер
Эдвард
Дрейк
- КДПродюсер
Кевин
Диллон
- Продюсер
Стивен
Дорфф
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ДЭПродюсер
Джефф
Эллиотт
- БГМонтажёр
Брайан
Гейнор