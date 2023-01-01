Земля мафии (фильм, 2023) смотреть онлайн

Двое работяг решают изменить свою жизнь, совершив рискованное ограбление. Фильм «Земля мафии» (2023) — криминальный триллер с мрачной атмосферой южной готики в духе «Любой ценой».



В небольшом провинциальном городке Шелби и Трей, два простых работяги, решают ограбить местный банк. На этот шаг они идут, чтобы обеспечить свои семьи. Однако их дерзкий план рассыпается, и в результате ограбления они оказываются в перестрелке. По вине Шелби и Трея погибают двое, а сами они едва успевают скрыться. Вскоре на след преступников выходит Боди Дэвис, честный шериф, готовый на многое ради безопасности в своем городе. Но двое подельников сталкиваются с другой проблемой: оказывается, они украли деньги у криминального авторитета, который теперь жаждет мести.



Смогут ли герои избежать правосудия и расправы со стороны мафии? Как далеко они готовы зайти, чтобы защитить свои семьи и выжить в этом опасном мире? Узнаете, если будете смотреть «Земля мафии», фильм 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.



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