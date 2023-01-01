Биография

Джонни Уэстон — американский актер. Родился в Южной Каролине 16 июня 1988 года. Он изучал химию в частном исследовательском университете и, возможно, так и не связал бы свою жизнь с актерством, если бы не присоединился однажды к местной театральной студии. Очень скоро молодой человек понял, что хочет работать в киноиндустрии. Тогда он на последние деньги переехал в Нью-Йорк и начал ходить по кастингам. Джонни Уэстон снялся в десятках фильмов и сериалов, большинство из которых — драмы, комедии и фантастика. Актера можно увидеть в таких кинопроектах, как «Однажды эта боль принесет тебе пользу», «Сверхвоины», «Черри», «В финале Джон умрёт», «Покорители волн», «Заложница 3», «Континуум», «128 ударов сердца в минуту», «Дивергент, глава 2: Инсургент» и «Дивергент, глава 3: За стеной», «Скайлайн 2» и «Репетитор».