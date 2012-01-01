Покорители волн (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Серфинг — спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными волнами у побережья Калифорнии - их называют Мавериками, они достигают 25 метров в высоту. Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине — больше не рисковать жизнью. Но смелость юного Джея подкупила Хессона. Смогут ли они, глядя смерти в лицо, удержаться на гребне волны?



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