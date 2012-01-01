Покорители волн (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.42012, Chasing Mavericks
Драмы111 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
Серфинг — спорт королей. Не каждый сможет справиться с огромными волнами у побережья Калифорнии - их называют Мавериками, они достигают 25 метров в высоту. Хессон не раз покорял стихию, но не раскрыл своего секрета никому. Он дал обещание любимой женщине — больше не рисковать жизнью. Но смелость юного Джея подкупила Хессона. Смогут ли они, глядя смерти в лицо, удержаться на гребне волны?
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Джонни
Уэстон
- Актриса
Элизабет
Шу
- Актриса
Эбигейл
Спенсер
- Актриса
Ливен
Рамбин
- ГЛАктёр
Грег
Лонг
- ПМАктёр
Питер
Мэл
- ЗУАктёр
Зэк
Уормхудт
- ДКАктёр
Девин
Криттенден
- ТХАктёр
Тейлор
Хэндли
- КССценарист
Карио
Салем
- Продюсер
Кёртис
Хэнсон
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ДГМонтажёр
Джон
Гилб�ерт
- БПОператор
Билл
Поуп