Биография

Эбигейл Спенсер — актриса и продюсер. Родилась в Гальф Бриз 4 августа 1981 года. Демонстрировала творческие задатки с раннего детства. Занималась в театральном кружке и посещала местные конкурсы. Участвовала в постановке нескольких пьес. Вторым ее увлечением была музыка. Получив аттестат зрелости, Эбигейл отправилась на Бродвей, так как пожелала связать свою биографию с театром. Там ее заметили телевизионщики и пригласили сниматься в сериалах. Фильмография Эбигейл Спенсер состоит более чем из 80 ролей. Большинство из них пришлись на мыльные оперы и сериалы. Дебют состоялся в проекте «Все мои дети» на телевизионном канале ABC. Следующими работами были многосерийные проекты «Девочки Гилмор» и «C.S.I. Место преступления». С 2016 года актриса стала получать главные роли — в фантастической драме «Вне времени», в фильме «Расправа». В 2024 году появилась в фантастическом фильме «Линия разлома» в качестве актрисы первого плана и продюсера.