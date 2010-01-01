Моя ужасная няня 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Моя ужасная няня 2
9.32010, Nanny McPhee and the Big Bang
Фэнтези, Кино для детей104 мин6+
О фильме

Семейная фэнтези-комедия «Моя ужасная няня 2» — фильм 2010 года, который возвращает зрителей в мир волшебства, шалостей и строгих правил.

Жизнь Изабель Грин тяжела. Ее муж ушел на войну, а трое детей — настоящие непоседы. Все становится только хуже, когда в деревню, где живет семья, приезжают избалованные городские кузены. Ситуация рискует перерасти в настоящий хаос, но тут на пороге дома Изабель появляется загадочная няня Макфи. С помощью магии она превращает коров в тюленей, устраивает полеты на мотоцикле и учит детей, как важно поддерживать друг друга, любить и быть терпеливыми. Но главная миссия няни — не только наладить отношения между детьми, но и помочь семье пережить трудные времена.

Если вам нравятся волшебство, чисто английский юмор и добрые уроки без нравоучений, вечер, когда вы решите смотреть «Моя ужасная няня 2», без сомнения пройдет отлично.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

