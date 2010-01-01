Моя ужасная няня 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Семейная фэнтези-комедия «Моя ужасная няня 2» — фильм 2010 года, который возвращает зрителей в мир волшебства, шалостей и строгих правил.



Жизнь Изабель Грин тяжела. Ее муж ушел на войну, а трое детей — настоящие непоседы. Все становится только хуже, когда в деревню, где живет семья, приезжают избалованные городские кузены. Ситуация рискует перерасти в настоящий хаос, но тут на пороге дома Изабель появляется загадочная няня Макфи. С помощью магии она превращает коров в тюленей, устраивает полеты на мотоцикле и учит детей, как важно поддерживать друг друга, любить и быть терпеливыми. Но главная миссия няни — не только наладить отношения между детьми, но и помочь семье пережить трудные времена.



Если вам нравятся волшебство, чисто английский юмор и добрые уроки без нравоучений, вечер, когда вы решите смотреть «Моя ужасная няня 2», без сомнения пройдет отлично.



