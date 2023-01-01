Биография

Мэгги Смит — актриса театра и кино, чьи наиболее известные роли — профессор МакГонагалл в кинофраншизе о Гарри Поттере и графиня Грэнтэм в драматическом сериале «Аббатство Даунтон». За свою карьеру актриса дважды становилась обладательницей «Оскара», трижды — лауреатом «Золотого глобуса», четырежды — премии «Эмми» и семь раз — премии BAFTA. Работа Мэгги Смит в театре отмечена премией «Тони». Мэгги Смит родилась в городе Илфорд, Англия, 28 декабря 1938 года. Актерский дебют Мэгги Смит состоялся на театральной сцене в Оксфорде, где она училась. Позднее актриса вошла в состав труппы театра «Олд Вик», где ставили пьесы Шекспира. Помимо театра и кино, актриса также занималась озвучкой мультфильмов. Мэгги Смит имеет богатую фильмографию. Среди самых известных проектов такие картины, как «Очень важные персоны», «Пожиратель тыкв», «Отелло», «Расцвет мисс Джин Броди», «Ужин с убийством», «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Капитан Крюк», «Сестричка, действуй», «Чай с Муссолини», «Дэвид Копперфилд», «Дама в лиловом», «Джейн Остин», «Отель Мэриголд: лучший из экзотических».