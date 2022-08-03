Поймать Мэри (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.92007, Capturing Mary
Драма100 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Пожилая женщина вспоминает о своей юности, когда она познакомилась с Гревиллем Уайтом, который изменил ее жизнь навсегда. Смотрите фильм «Поймать Мэри» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СПРежиссёр
Стивен
Полякофф
- Актриса
Мэгги
Смит
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ДЛАктёр
Дэнни
Ли Уайнтер
- Актриса
Джемма
Артертон
- МБАктёр
Майкл
Байерс
- МДАктёр
Макс
Даулер
- ДБАктёр
Джек
Беркли
- РБАктриса
Ребекка
Боттон
- КТАктриса
Клер
Тернер
- СПСценарист
Стивен
Полякофф
- КГХудожник
Кэролайн
Греббелл
- ЭСХудожница
Энни
Саймонс
- КДМонтажёр
Клер
Дуглас
- ДКОператор
Дэнни
Коэн