Wink
Детям
Моя ужасная няня 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя ужасная няня 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя ужасная няня 2»

Режиссёры

Сюзанна Уайт

Сюзанна Уайт

Susanna White
Режиссёр

Актёры

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаNanny McPhee
Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол

Maggie Gyllenhaal
АктрисаIsabel Green
Рис Иванс

Рис Иванс

Rhys Ifans
АктёрPhil Green
Мэгги Смит

Мэгги Смит

Maggie Smith
АктрисаMrs Docherty
Оскар Стир

Оскар Стир

Oscar Steer
АктёрVincent Green
Эйса Баттерфилд

Эйса Баттерфилд

Asa Butterfield
АктёрNorman Green
Лил Вудс

Лил Вудс

Lil Woods
АктрисаMegsie Green
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрLord Gray
Эрос Влахос

Эрос Влахос

Eros Vlahos
АктёрCyril Gray
Рози Тейлор-Ритсон

Рози Тейлор-Ритсон

Rosie Taylor-Ritson
АктрисаCelia Gray

Сценаристы

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон

Emma Thompson
Сценарист
Кристианна Брэнд

Кристианна Брэнд

Christianna Brand
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Линдсэй Доран

Линдсэй Доран

Lindsay Doran
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Дэвид Браун

Дэвид Браун

David Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Ольга Гаспарова

Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа
Даниил Бледный

Даниил Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Ник Дент

Ник Дент

Nick Dent
Художник
Жаклин Дюрран

Жаклин Дюрран

Jacqueline Durran
Художница

Монтажёры

Сим Эван-Джонс

Сим Эван-Джонс

Sim Evan-Jones
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор