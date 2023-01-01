Биография

Дэни Гарсиа – известный американский продюсер. В ее творческой биографии более двадцати работ в разных фильмах и сериалах. Она основатель компании The Garcia Companies, которая занимается поиском и продвижением талантливых людей. Дэни родилась в 1968 году в Нью-Джерси (США). Затем она переехала во Флориду и поступила в школу бизнеса при Университете Майами. Она получила степень бакалавра в сфере международного маркетинга и финансов. Сразу после получения диплома Гарсиа устроилась на работу в Merrill Lynch через время став вице-президентом фирмы. Сейчас она работает в собственной компании и вкладывает деньги в сеть ресторанов Cava Mediterranean Grill. Дэни Гарсиа имеет большое влияние и вес в киноиндустрии. Совместно с бывшим супругом актером Дуэйном «Скала» Джонсоном продюсирует фильмы и сериалы. Фильмы Дэни Гарсиа: «Небоскреб», «Стукач», «Король», «Шазам» и другие. Она также занимается благотворительностью и является общественным защитником. Гарсиа основала фонд The Beacon Experience, который помогает талантливым детям из бедных семей получить хорошее образование. Дэни сейчас замужем за Дэйвом Риенци, у них уже взрослая дочь. Она любит путешествовать и профессионально занимается бодибилдингом.