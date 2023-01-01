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Рик Роман Во
Рик Роман Во

Рик Роман Во

Ric Roman Waugh

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
20 февраля 1968 г. (57 лет)

Биография

Американский писатель, продюсер, автор сценариев, актер, каскадер и режиссер Рик Роман Во родился 20 февраля 1968 г. Рик Роман Во работал каскадером в 1980-х и 1990-х гг., снявшись в десятках фильмов, таких как «Универсальный солдат», «Последний из могикан», «Последний герой боевиков», «Жесткая мишень», «Ворона», «Угнать за 60 секунд», «Смертельное оружие –2», «Дни грома» и The One. Он также работал актером в фильме «Каффс» (1992 г.) с Кристианом Слейтером и Миллой Йовович в главных ролях. Известен своими работами в фильмах «Уголовный преступник» (2008 г.), «Снитч» (2013 г.) и «Шот-коллектор» (2017 г.). Он снял «Падший ангел» (2019 г.), третью часть сериала «Падшие». Первый режиссерский фильм Рика Романа Во – «В тени» (2001 г.) с Джеймсом Кааном, Мэтью Модайном и Кубой Гудинг-младшим. Позже он снял фильм «Фелон» (2008) с Вэл Килмер. Вел переговоры о постановке фильма-катастрофы «Глубоководный горизонт» в 2012 г., прежде чем в процессе разработки фильма произошли изменения. Среди его новых работ в качестве кинорежиссера – «Падение ангела», боевик в стиле хоррор, премьера которого состоялась в 2019 г., а также фильм-катастрофа «Гренландия», увидевший свет в 2020 г.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер