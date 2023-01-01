Биография

Американский писатель, продюсер, автор сценариев, актер, каскадер и режиссер Рик Роман Во родился 20 февраля 1968 г. Рик Роман Во работал каскадером в 1980-х и 1990-х гг., снявшись в десятках фильмов, таких как «Универсальный солдат», «Последний из могикан», «Последний герой боевиков», «Жесткая мишень», «Ворона», «Угнать за 60 секунд», «Смертельное оружие –2», «Дни грома» и The One. Он также работал актером в фильме «Каффс» (1992 г.) с Кристианом Слейтером и Миллой Йовович в главных ролях. Известен своими работами в фильмах «Уголовный преступник» (2008 г.), «Снитч» (2013 г.) и «Шот-коллектор» (2017 г.). Он снял «Падший ангел» (2019 г.), третью часть сериала «Падшие». Первый режиссерский фильм Рика Романа Во – «В тени» (2001 г.) с Джеймсом Кааном, Мэтью Модайном и Кубой Гудинг-младшим. Позже он снял фильм «Фелон» (2008) с Вэл Килмер. Вел переговоры о постановке фильма-катастрофы «Глубоководный горизонт» в 2012 г., прежде чем в процессе разработки фильма произошли изменения. Среди его новых работ в качестве кинорежиссера – «Падение ангела», боевик в стиле хоррор, премьера которого состоялась в 2019 г., а также фильм-катастрофа «Гренландия», увидевший свет в 2020 г.