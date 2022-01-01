ДМЗ. Серия 2
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2-я серия

ДМЗ (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.92022, DMZ
Фантастика, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В недалеком будущем в Америке бушует гражданская война. Есть только одна зона без оружия, которая никем не контролируется, — она находится в центре Нью-Йорка. Именно там врач по имени Альма пытается найти потерянного сына.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb