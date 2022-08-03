Мои волосы хотят убивать (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Лос-Анджелес, 1980-е. Амбициозная Ана работает на музыкальном канале, но о роли ведущей ей приходится только мечтать. Виной тому — давние проблемы с волосами из-за неудачной химзавивки. В надежде заполучить желанную должность девушка решается на болезненную процедуру наращивания. Теперь ее голову украшает роскошная шевелюра, которая, кажется, начинает управлять поведением Аны...
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДСРежиссёр
Джастин
Симиен
- ЭЛАктриса
Эль
Лоррэйн
- ВУАктриса
Ванесса
Уильямс
- Актёр
Джей
Фэро
- ЛУАктриса
Лина
Уэйте
- БААктёр
Блэр
Андервуд
- ЛКАктриса
Лаверн
Кокс
- МХАктриса
Мишель
Херд
- ДСАктриса
Джудит
Скотт
- РТАктриса
Робин
Тиди
- ЭБАктриса
Эшли
Блейн Физерсон
- ДССценарист
Джастин
Симиен
- ДСПродюсер
Джастин
Симиен
- ДЛПродюсер
Джулия
Лебедев
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- СХудожница
Сеси
- ФДМонтажёр
Филлип
Дж. Бартелл
- Композитор
Крис
Бауэрс