Мои волосы хотят убивать (фильм, 2020) смотреть онлайн

Лос-Анджелес, 1980-е. Амбициозная Ана работает на музыкальном канале, но о роли ведущей ей приходится только мечтать. Виной тому — давние проблемы с волосами из-за неудачной химзавивки. В надежде заполучить желанную должность девушка решается на болезненную процедуру наращивания. Теперь ее голову украшает роскошная шевелюра, которая, кажется, начинает управлять поведением Аны...

