Мои волосы хотят убивать
Wink
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Мои волосы хотят убивать
5.92020, Bad Hair
Ужасы, Комедия98 мин18+

Мои волосы хотят убивать (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Лос-Анджелес, 1980-е. Амбициозная Ана работает на музыкальном канале, но о роли ведущей ей приходится только мечтать. Виной тому — давние проблемы с волосами из-за неудачной химзавивки. В надежде заполучить желанную должность девушка решается на болезненную процедуру наращивания. Теперь ее голову украшает роскошная шевелюра, которая, кажется, начинает управлять поведением Аны...

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мои волосы хотят убивать»