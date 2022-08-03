5 лет назад управление по борьбе с наркотиками устроило облаву на картель Синалоа. Искали деньги от продажи наркотиков, но нашли лишь Дэмиана Брукса. Где-то в пустыне закопаны миллионы долларов, и теперь, выйдя из тюрьмы и собрав старую команду, Дэмиан собирается найти их. Но не он один желает сорвать куш. Гонка за деньгами началась. Правила просты: не попадись, похорони прошлое, найди бабло.

