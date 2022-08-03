Сорвать куш
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Сорвать куш

Сорвать куш (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

7.72020, Paydirt
Триллер, Криминал80 мин18+

О фильме

5 лет назад управление по борьбе с наркотиками устроило облаву на картель Синалоа. Искали деньги от продажи наркотиков, но нашли лишь Дэмиана Брукса. Где-то в пустыне закопаны миллионы долларов, и теперь, выйдя из тюрьмы и собрав старую команду, Дэмиан собирается найти их. Но не он один желает сорвать куш. Гонка за деньгами началась. Правила просты: не попадись, похорони прошлое, найди бабло.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сорвать куш»