Сорвать куш (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
7.72020, Paydirt
Триллер, Криминал80 мин18+
О фильме
5 лет назад управление по борьбе с наркотиками устроило облаву на картель Синалоа. Искали деньги от продажи наркотиков, но нашли лишь Дэмиана Брукса. Где-то в пустыне закопаны миллионы долларов, и теперь, выйдя из тюрьмы и собрав старую команду, Дэмиан собирается найти их. Но не он один желает сорвать куш. Гонка за деньгами началась. Правила просты: не попадись, похорони прошлое, найди бабло.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Актёр
Люк
Госс
- Актёр
Вэл
Килмер
- МХАктёр
Майк
Хаттон
- ПСАктёр
Пол
Слоун
- Актёр
Ник
Валлелонга
- МКАктриса
Мерседес
Килмер
- ММАктриса
Мирта
Мишель
- МФАктриса
Мара
Фимберс
- ВБАктриса
Вероника
Боузман
- ДКПродюсер
Джек
Кэмпбелл
- Продюсер
Люк
Госс
- МХПродюсер
Майк
Хаттон
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара