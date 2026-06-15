Крик: возвращение убийцы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Забитый подросток пытается вычислить личность маньяка, держащего в страхе маленький американский городок. Молодежный слэшер «Крик: Возвращение убийцы» — фильм о борьбе со злодеем из городских легенд, вдохновленный реальными событиями.



В маленьком городке ходят слухи об убийце в жуткой маске и красном плаще, наказывающим молодых людей за плохое поведение. Когда в округе происходит череда жестоких убийств, местные жители начинают видеть опасность на каждом углу. Жизнь фотографа-любителя Кэмерона и без того была тяжелой: он недавно потерял отца, а в школе ему не дают прохода жестокие одноклассники. Но найдя коллекцию неподписанных видеокассет он понимает, что у него в руках оказался ключ к разгадке личности кровожадного маньяка.



Выдержит ли его психика грядущие испытания, можно узнать, если смотреть фильм «Крик: Возвращение убийцы» (2026) на Wink.

