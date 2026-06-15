Крик: возвращение убийцы (фильм, 2024) смотреть онлайн
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О фильме
Забитый подросток пытается вычислить личность маньяка, держащего в страхе маленький американский городок. Молодежный слэшер «Крик: Возвращение убийцы» — фильм о борьбе со злодеем из городских легенд, вдохновленный реальными событиями.
В маленьком городке ходят слухи об убийце в жуткой маске и красном плаще, наказывающим молодых людей за плохое поведение. Когда в округе происходит череда жестоких убийств, местные жители начинают видеть опасность на каждом углу. Жизнь фотографа-любителя Кэмерона и без того была тяжелой: он недавно потерял отца, а в школе ему не дают прохода жестокие одноклассники. Но найдя коллекцию неподписанных видеокассет он понимает, что у него в руках оказался ключ к разгадке личности кровожадного маньяка.
Выдержит ли его психика грядущие испытания, можно узнать, если смотреть фильм «Крик: Возвращение убийцы» (2026) на Wink.
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джордон
Фосс
- ЯЛАктёр
Ян
Луис Кастелланос
- ТЛАктриса
Тиана
Ле
- ВРАктриса
Ванесса
Рубио
- КМАктёр
Кэйси
Миллс
- ГОАктёр
Гилберт
Овуор
- ДДАктёр
Джанни
Десенцо
- НЭАктриса
Николь
Элизабет Бергер
- Актриса
Коллин
Кэмп
- КПАктёр
Кевин
Портер
- ГФАктёр
Генри
Фрост
- КРАктриса
Кая
Розенталь
- ТБАктёр
Тайлер
Бурк
- ТЭАктёр
Тайлер
Эванс
- КБАктриса
Каришма
Бхандари
- МАПродюсер
Майкл
А. Хелфант
- ББПродюсер
Блейк
Брюэр
- ТБПродюсер
Тайлер
Бурк
- ЭКХудожница
Эллисон
Кэлхун
- БКОператор
Бенжамин
Китченс
- ТНКомпозитор
Тудзико
Норико