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Крик: возвращение убийцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Крик: возвращение убийцы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик: возвращение убийцы»

Режиссёры

Джордон Фосс

Джордон Фосс

Jordon Foss
Режиссёр

Актёры

Ян Луис Кастелланос

Ян Луис Кастелланос

Jan Luis Castellanos
Актёр
Тиана Ле

Тиана Ле

Tiana Le
Актриса
Ванесса Рубио

Ванесса Рубио

Vanessa Rubio
Актриса
Кэйси Миллс

Кэйси Миллс

Casey Mills
Актёр
Гилберт Овуор

Гилберт Овуор

Gilbert Owuor
Актёр
Джанни Десенцо

Джанни Десенцо

Gianni DeCenzo
Актёр
Николь Элизабет Бергер

Николь Элизабет Бергер

Nicole Elizabeth Berger
Актриса
Коллин Кэмп

Коллин Кэмп

Colleen Camp
Актриса
Кевин Портер

Кевин Портер

Kevin Porter
Актёр
Генри Фрост

Генри Фрост

Henry Frost III
Актёр
Кая Розенталь

Кая Розенталь

Kaya Rosenthal
Актриса
Тайлер Бурк

Тайлер Бурк

Tyler Burke
Актёр
Тайлер Эванс

Тайлер Эванс

Tyler Evans
Актёр
Каришма Бхандари

Каришма Бхандари

Karishma Bhandari
Актриса

Продюсеры

Майкл А. Хелфант

Майкл А. Хелфант

Michael A. Helfant
Продюсер
Блейк Брюэр

Блейк Брюэр

Blake Brewer
Продюсер
Тайлер Бурк

Тайлер Бурк

Tyler Burke
Продюсер

Художники

Эллисон Кэлхун

Эллисон Кэлхун

Allison Calhoun
Художница

Операторы

Бенжамин Китченс

Бенжамин Китченс

Benjamin Kitchens
Оператор

Композиторы

Тудзико Норико

Тудзико Норико

Tujiko Noriko
Композитор