Сколько у тебя?
Актёры и съёмочная группа фильма «Сколько у тебя?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сколько у тебя?»

Режиссёры

Марк Майлод

Mark Mylod
Режиссёр

Актёры

Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаAlly Darling
Крис Эванс

Chris Evans
АктёрColin Shea
Эри Грейнор

Ari Graynor
АктрисаDaisy Darling
Блайт Даннер

Blythe Danner
АктрисаAva Darling
Эд Бегли мл.

Ed Begley Jr.
АктёрMr. Darling
Оливер Джексон-Коэн

Oliver Jackson-Cohen
АктёрEddie Vogel
Хезер Бёрнс

Heather Burns
АктрисаEileen
Элиза Куп

Eliza Coupe
АктрисаSheila
Кейт Симсес

Kate Simses
АктрисаKatie
Тика Самптер

Tika Sumpter
АктрисаJamie

Сценаристы

Гэбриэлль Аллан

Gabrielle Allan
Сценарист
Дженнифер Криттенден

Jennifer Crittenden
Сценарист
Керин Боснак

Karyn Bosnak
Сценарист

Продюсеры

Бо Флинн

Beau Flynn
Продюсер
Трип Винсон

Tripp Vinson
Продюсер
Анна Фэрис

Anna Faris
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Дениза Пиццини

Denise Pizzini
Художница

Операторы

Джеймс М. Муро

J. Michael Muro
Оператор

Композиторы

Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор