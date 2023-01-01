Биография

Оливер Джексон-Коэн — британская модель и киноактер франко-еврейского происхождения, номинировался на AACTA Award 2016 за работу в картине «Тайная река». Награжден Seattle Film Critics Society. Родился в лондонском Вестминстере 24 октября 1986 года. Окончив школу, будущий артист посещал театральную студию, участвовал в кастингах и прослушиваниях, пытаясь получить роль в кино. Попытка поступить столичную школу драмы провалилась, и тогда Оливер стал слушателем Института театра и кино Ли Страсберга, где и начал всерьез осваивать актерскую профессию. В институте артист проучился менее полугода и ушел, получив первую роль в телесериале. Оливер Джексон-Коэн начал карьеру актера в 2008 году. Он сыграл более трех десятков ролей. В его биографии есть работы как для большого, так и для малого экрана. Самые известные из них — картина «Эмили», где Оливер сыграл главного героя, фильм-номинант премии MTV «Призрак дома на холме», где актеру также досталась одна из ролей первого плана, лента «Ворон», сериалы «Дракула» и «Мистер Селфридж».